Sorpresi dalla nebbia sul monte Aiona: famiglia salvata dai vigili del fuoco

Sorpresi dalla nebbia sul monte Aiona, alle spalle di Chiavari, una famiglia e un escursionista sono stati costretti a chiedere aiuto ai vigili del fuoco per riuscire a tornare a valle.

Lunedì nel tardo pomeriggio sono stati due gli interventi di ricerca e soccorso dei pompieri: il primo alle 17, per una famiglia uscita per una gita che ha perso l’orientamento a causa della nebbia, il secondo alle 19, questa volta per un uomo uscito da solo, anche lui sorpreso dalla nebbia.

In entrambi i casi, la sala operativa dei vigili del fuoco si è fatta inviare le coordinate tramite whatsapp, ed è stato possibile inviare sul posto l’elicottero e le squadre di terra con il Soccorso Alpino per il recupero.