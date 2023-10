Escursionista disperso sul monte Aiona, ricerche in corso

Vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico e droni sono impegnati nelle ricerche di un uomo di 53 anni, di cui si sono perse le tracce domenica 1 ottobre 2023 durante una gita sul monte Aiona, nel comune di Borzonasca.

A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo. Immediate sono iniziate le operazioni per cercare di individuare l'escursionista, che non avrebbe con sé il telefono cellulare.

Durante la notte le squadre hanno battuto la zona, purtroppo senza esito. Le ricerche dunque proseguono.