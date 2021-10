'Eroina dei poveri' e smartphone rubato, giovane denunciato a Sampierdarena

Un 19enne di origini marocchine, sottoposto nella mattina di lunedì 25 ottobre 2021 a un controllo di routine mentre attendeva l'autobus alla fermata di piazza Montano a Sampierdarena, si è mostrato fin da subito particolarmente agitato.

A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una carta fedeltà provento di furto e di un telefono cellulare, che aveva come salvaschermo due ragazze a lui sconosciute, fra le notifiche era visibile un numero memorizzato come mamma. Immediatamente contattata la donna, si è appreso che il dispositivo era stato rubato alla figlia qualche ora prima nei pressi della stazione di Pegli.

Il ragazzo, inoltre, nascondeva nella tasca della giacca 11 pastiglie di Clonazepam, un ansiolitico, che, se associato ad alcol o ad altre sostanze, può dare effetti simili a quelli degli oppiacei e viene quindi chiamata 'l'eroina dei poveri'. Sequestrati anche un orologio di marca, che portava al polso, e 145 euro perché ritenuti di illecita provenienza, mentre lo smartphone è stato restituito alla proprietaria.

Il 19enne, pluripregiudiucato, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio, ricettazione e inosservanza del provvedimento di espulsione.