Pusher in monopattino arrestato prima di salire sul pullman

Si è piazzato davanti al pullman per non farlo ripartire: voleva mettere nella stiva il suo monopattino e, come da regolamento, gli è stato negato. Da qui è nata una lite che ha portato all'intervento della polizia ieri sera, venerdì 10 febbraio, in via Fanti d'Italia poco dopo le 21.

Gli agenti hanno cercato di mediare tra i due riuscendo a farli arrivare ad un accordo, ma qualcosa ha attirato la loro attenzione: l'odore di cannabis che proveniva dai vestiti del passeggero. Costretto a svuotare le tasche e ad aprire le valigie, il 34enne è stato trovato in possesso di 8 involucri per un totale di quasi cento grammi di sostanza stupefacente.

Arrestato con l'accusa di spaccio, il passeggero rabbioso è stato processato per direttissima questa mattina.