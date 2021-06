Ubriaco fa incidente in monopattino: maxi multa per un 28enne

Il 28enne è caduto in via Chiodo ed è intervenuta la polizia Locale che lo ha sottoposto ad alcol test: il risultato è una multa da 1500 a 6000 euro, con rischio arresto da 6 mesi a un anno

Una multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a un anno: è quanto rischia un 28enne che martedì sera è salito sul monopattino ubriaco ed è caduto, fortunatamente senza ferirsi gravemente né coinvolgere altri mezzi.

L’incidente è successo in via Chiodo, zona Righi. Sul posto è intervenuta la polizia Locale, che ha sottoposto il ragazzo all’alcol test come previsto dal Codice in caso di sinistri: il risultato è stato di 1,6 grammi per litro, nella più alta fascia penale, con conseguente ammenda da 1.500 a 6.000 euro e rischio arresto da 6 mesi a un anno.

Trattandosi di monopattino, e dunque di veicolo senza targa, la Locale non ha potuto accertare la proprietà e procedere al sequestro per la confisca. Il monopattino è stato quindi recuperato e ritirato dal nonno del ragazzo.