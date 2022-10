In monopattino senza casco, il giudice annulla la multa

Un Comune non può sostituirsi allo Stato ed emanare un'ordinanza, che contiene regole diverse da quelle stabilite dal Codice della strada. In sintesi è quanto stabilisce una sentenza del giudice di pace di Genova, che ha dato ragione a un utilizzatore di monopattino, multato dalla polizia locale perché senza casco.

Dopo essere già stato fermato alla guida del suo monopattino senza casco, senza però essere multato, il protagonista di questa vicenda, maggiorenne, il 19 gennaio 2022 in via delle Fontane viene fermato e sanzionato. Il 16 febbraio 2022 il ricorso viene iscritto al ruolo e assegnato al giudice di pace. Il 16 settembre arriva la sentenza, di cui GenovaToday è entrato in possesso, le cui motivazioni vengono depositate il 4 ottobre 2022.

Nella sentenza, scritta a mano, si fa presente che "il casco è previsto solo nei casi in cui il conducente sia minorenne (...). Pertanto il verbale è annullato". Ma già nella comparsa di costituzione, il Comune scriveva: "valutate le doglianze di parte appare doveroso precisare che quanto sostenuto in ricorso si fonda su fatti certi e incontrovertibili. Infatti i Tribunali amministrativi regionali, così come l'indirizzo giurisprudenziale attuale, hanno dichiarato illeggittime le ordinanze sindacali che imponevano ai conducenti maggiorenni di monopattini elettrici di indossare il casco protettivo".

Insomma un'ordinanza che non ha ragioni giuridiche per esistere. "È finalmente arrivata la sentenza dal Giudice di Pace di Genova - commenta il protagonista della vicenda -, il quale ha dato ragione a me per quanto riguarda il verbale ricevuto per non aver utilizzato il casco alla guida del monopattino, annullandolo; e condanna il Comune di Genova al rimborso delle spese sostenute. Il CdS è chiaro: non è obbligatorio indossare il casco alla guida del monopattino se si è maggiorenni".

"La rappresentante del Comune stessa - prosegue -, il giorno dell'udienza, ha evidenziato che il Comune di Genova è d'accordo sull'annullamento del verbale in quanto 'non spetta al sindaco firmare ordinanze rientranti nel campo di applicazione del codice della strada né altresì è adottabile in tale ambito un'ordinanza contingibile e urgente'. Ci tengo a chiarire che questo post non vuole assolutamente essere un disincentivo a utilizzare il casco quando si è alla guida di un monopattino o una bicicletta, ma vuole essere bensì un tassello che va a chiarire le regole da rispettare per la micromobilità e le 'norme' comunali da rivedere".

Vedremo se adesso il Comune deciderà di tornare sui suoi passi, annullando l'ordinanza. Viceversa la sentenza del giudice di pace apre la strada ad altri ricorsi, che di certo verranno accolti, con relativi costi per il Comune, tenuto a rimborsare le spese.