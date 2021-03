Monopattini, bici elettriche e tapis roulant irregolari: raffica di controlli sui carichi dalla Cina, 300.000 euro di multe

Prodotti sprovvisti di dichiarazione di conformità CE, con marcatura CE contraffatta, carenti delle informazioni ed etichettature obbligatorie per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Sono le irregolarità accertate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Genova Voltri per diverse importazioni di merci provenienti dalla Cina, individuate in 5 distinte operazioni dei mesi scorsi.

Tra i carichi irregolari intercettati ci sono 6.000 giradischi privi di dichiarazione di conformità CE eseguita da organismi notificati, per il rispetto delle direttive UE sulla compatibilità elettromagnetica, 800 verricelli elettrici, per veicoli fuoristrada, risultati privi della documentazione di conformità alla direttiva UE "macchine" e con marchi CE irregolari, in quanto riconducibili al logo "China Export", non ammesso dalla normativa vigente poiché ritenuto ingannevole per il consumatore. E ancora, 500 monopattini elettrici, importati da un'azienda della Campania, che non presentavano le etichettature con il marchio o l'indirizzo aziendale e con le istruzioni irregolari in quanto prive delle indicazioni obbligatorie sullo smaltimento a fine ciclo degli AEE e delle relative batterie;

Oltre ai monopattini sono stati intercettati anche 150 biciclette elettriche senza istruzioni in lingua italiana, con etichettatura carente o irregolare in materia di apparecchi elettrici e 630 tapis roulant, che presentavano una falsa marcatura CE oltre a essere palesemente sottofatturati per diverse volte rispetto al reale valore commerciale.

Le sanzioni amministrative contestate ammontano a oltre 300.000 euro. Le merci sono state sottoposte a regolarizzazione e a rietichettatura sotto vigilanza doganale, ed è stata anche prevista la ripetizione dei test da parte degli organismi di certificazione notificati.

Il marchio "C E", graficamente ricavato da due cerchi, significa "Conformità Europea" agli standard e alle varie direttive UE sulla sicurezza dei prodotti; viceversa, il logo "CE", distinguibile dalle due lettere ravvicinate, è un mero acronimo di "China Export" (non ammesso in Italia nelle etichettature).