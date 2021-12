Moneglia, precipita in mare e muore mentre scala una parete rocciosa

Tragedia nel Comune di Moneglia dove un giovane ha perso la vita dopo essere caduto in mare durante un'arrampicata su una parete rocciosa in località Vallette, inutili i tentativi di soccorso in mare, in un tratto molto mosso.

È successo nella tarda mattinata di domenica 5 dicembre 2021, con lui anche una ragazza che è rimasta bloccata per diverso tempo sulla parete ed è poi stata recuperata e portata in salvo dall'elicottero Drago 125 dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i volontari del Soccorso Alpino, le ambulanze, i mezzi della Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine: è rimasta chiusa la strada che unisce Riva Trigoso a Moneglia per permettere gli interventi di soccorso.