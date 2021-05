Esce per andare a lavorare e scompare, apprensione nel Tigullio

Skarlyn Milagros, 23 anni, vive a Moneglia, dove lavora in una gelateria. Il padre l'ha vista l'ultima volta la mattina di domenica 23 maggio verso le 9.30, quando è uscita per andare a lavorare. Ha poi saputo che era andata in ospedale, a Lavagna, per un malessere.

Nel pomeriggio dovrebbe essere stata dimessa ma non ha fatto ritorno a casa. Guida un monopattino elettrico che non è stato trovato e il suo cellulare risulta spento. Della vicenda si è interessata anche la trasmissione Chi l'ha visto?

Skarlyn è alta un metro e settanta circa e ha i capelli neri. Chiunque dovesse avvistarla o avesse notizie della ragazza è pregato di rivolgersi al 112.