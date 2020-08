Moneglia, tecnico muore folgorato mentre lavora a un ripetitore

Ancora una morte sul lavoro in Liguria: 24 ore dopo la morte di un tecnico Iren ai Piani di Praglia, un altro tecnico ha perso la vita mentre era in servizio in località Figarolo, a Moneglia.

L’uomo stava lavorando a un ripetitore tv quando è stata folgorato da una scarica. L’allarme è scattato poco dopo le 15, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuori con l’elisoccorso per un trasferimento in ospedale il più rapido possibile. Per l’uomo, però, non c’era ormai più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il magistrato di turno, che nelle prossime ore disporrà tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza su quanto accaduto.