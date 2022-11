Incendio in casa, carabinieri e vicini salvano anziana e figlio disabile

Nella serata di domenica 6 novembre 2022 in uno degli appartamenti sopra la stazione di Moneglia è scoppiato un incendio nella sala. I due occupanti, una signora anziana e il figlio disabile, sono stati tratti in salvo da alcuni vicini e dai carabinieri della stazione locale immediatamente intervenuti in zona.

Un grande lavoro di squadra che ha permesso di spegnere l'incendio utilizzando dei secchi d'acqua. Sono poi arrivati i vigili del fuoco che hanno completato lo spegnimento e messo in sicurezza l'abitazione.

I due abitanti sono stati trasportati al pronto soccorso di Lavagna dalla Croce Azzurra di Moneglia per accertamenti a causa del fumo respirato. Ingenti i danni all'abitazione.