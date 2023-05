Crollo di Moneglia, la testimonianza di una sfollata

"È stato uno choc. Abbiamo sentito un gran rumore nel cuore della notte ma mai avremmo pensato fosse crollata una parte dell'albergo". A raccontarlo è Marina Marini, una degli sfollati, che viveva davanti all'edificio interessato dal cedimento, avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 a Moneglia.

"Siamo stati fatti allontanare dalla nostra casa intorno alle 3 - prosegue Marina - e ora siamo alloggiati all'hotel Italia fino a mercoledì, sistemazione data dal Comune. Al momento non ci sanno dire quando potremo rientrare nella nostra casa. Le autorità si stanno muovendo, ma, a ora, il mio compagno e io non sappiamo neanche dove andremo a dormire giovedì".

L'albergo era in fase di ristrutturazione ed era per fortuna vuoto. A crollare è stata parte della palazzina con un ponteggio. "Per fortuna è caduto lato mare e di notte. Passavamo lì tutti i giorni per tornare a casa - ricorda Marina -. Per noi quella non era una casa vacanza e dopo il crollo abbiamo dovuto continuare ad andare a lavorare come sempre. Siamo in pochi e non potevamo farci sostituire".

"Stiamo aspettando risposte dal Comune - spiega Marina - più che altro per capire i tempi. Un conto è trovare una sistemazione alternativa per qualche giorno, un altro per più tempo. Paghiamo l'affitto per la casa che abbiamo dovuto lasciare e un'altra locazione sarebbe complicata da sostenere".

Il momento di lasciare la loro sistemazione attuale in albergo si avvicina e Marina e il suo compagno contano sul fatto che le autorità facciano qualcosa di concreto per loro. "Non siamo in contatto con gli altri inquilini allontanati - conclude Marina - e non sappiamo nemmeno bene come muoverci. L'impressione è che qui non siano abituati a fronteggiare situazioni come questa. Speriamo nei prossimi giorni ci dicano qualcosa".