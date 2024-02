Resta bloccato in una scarpata per cercare di recuperare il cane: intervengono i pompieri

Martedì 20 febbraio 2024 i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari hanno fatto un duplice salvataggio a Moneglia: un cane e il suo padrone.

L'animale era scomparso da quattro giorni e i proprietari avevano lanciato diversi appelli per cercare di ritrovarlo. Alla fine il cane era stato individuato in una scarpata in località Marine ma, nel tentativo di recuperarlo il padrone era rimasto bloccato insieme all'amico a quattro zampe.

I Vigili del fuoco, grazie all'uso della scala italiana e delle techiche alpinistiche, hanno raggiunto la coppia e l'hanno portata in salvo in buone condizioni di salute.

