Trovato ferito per strada, perde conoscenza durante i soccorsi

Un anziano è stato trovato a terra ferito per strada a Moneglia. È successo intorno alle 8.30 di domenica 12 novembre 2023. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti.

Sul posto la centrale operativa del 118 di Lavagna ha inviato l'automedica Tango 1, un'ambulanza della Croce Azzurra di Moneglia e l'infermiera di turno. L'elicottero Drago dei vigili del fuoco ha raggiunto nel frattempo l'elisuperficie di Sestri Levante.

Il paziente è stato stabilizzato sul posto. Nel frattempo ha perso conoscenza ed è stato intubato, quindi trasferito in ambulanza a Sestri e da lì in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con un trauma cranico importante.