Si attacca al campanello della madre per chiedere soldi, 37enne arrestato

Si è attaccato al campanello di casa della madre e della sorella e ha inziato ad urlare. Un 37enne è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato per avere violato il divieto di avvicinamento nei confronti della madre e della sorella. Divieto emesso dal gip del tribunale di Genova per episodi di maltrattamento.

La misura cautelare prevedeva il divieto di avvicinamento all'abitazione, ai luoghi di vita sociale, di contatti telefonici e in ogni caso di avvicinamento alla vittima ad una distanza inferiore ai 500 metri.

Ieri sera invece, l'uomo si è presentato a casa della madre con tutta l'intenzione di entrare, ma la signora ha chiamato subito il 113. All'arrivo della pattuglia gli agenti lo hanno trovato ancora attaccato al citofono ad urlare ed inveire contro le due donne.

È stato arrestato e portato in carcere a Marassi.