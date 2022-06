Da tremila sneaker riciclate un tappeto per l'area giochi bimbi

Scarpe vecchie, fan buon gioco. Da tremila paia di sneaker usate è nato un tappeto per il Giardino di Betty al Molo che riaprirà lunedì 13 giugno.

La nuova pavimentazione antitrauma permetterà ai genitori di portare i propri bimbi al parco senza il timore che si sbuccino le ginocchia.

La protezione in gomma è stata realizzata grazie al lavoro congiunto con Amiu e Andrea Carratù, presidente del Municipio 1 Centro Est

Grazie al progetto, che fa parte degli interventi di rigenerazione urbana del piano Integrato Carugg, i giardini hanno un’area per bambini di 55 metri quadrati con l’installazione di giochi in plastica riciclata.

"Dare nuova vita agli oggetti è un messaggio molto positivo soprattutto per le nuove generazione, non solo in chiave ambientale ma anche civica", ha commentato l'assessore Paola Bordilli durante il sopralluogo.