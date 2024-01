Molestie sessuali su minorenni, Oppedisano condannato a due anni

Corrado Oppedisano, l'ex segretario del Psi e funzionario della Regione accusato di aver palpeggiato cinque ragazzini minorenni, è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale. La pena sarà sospesa se Oppedisano frequenterà per un anno un percorso di recupero per comprendere la gravità dei gesti compiuti.

La sentenza di primo grado è arrivata martedì 9 gennaio e la pena è stata ridotta rispetto alla richiesta di cinque anni di reclusione avanzata dalla pm Gabriella Dotto. Stabilita però l'interdizione perpetua da ruoli di tutela, curatela e amministrazione di sostegno di minori. In ogni caso Oppedisano ha fatto sapere, tramite il suo avvocato Alberto Caselli Lapeschi, di voler ricorrere in Appello.

L'accusa è grave: Oppedisano nel 2022 avrebbe molestato cinque minorenni - due maschi e tre femmine - a Genova, in un locale in cui l'uomo guidava un'associazione impegnata in progetti solidali. L'imputato e il suo legale hanno sempre sostenuto la tesi dell'equivoco, mentre i ragazzini avrebbero confermato di aver ricevuto molestie sessuali.