Molesta una ragazza sul bus e aggredisce l'autista, 21enne denunciato dalla polizia

Ha iniziato dicendole volgartità e poi si è spinto fino a cercare un contatto fisico. Viaggio da incubo ieri sera per una ragazza e una sua amica che si trovavano a bordo di un autobus della linea 1, nonostante l’invito ad allontanarsi, il 21enne ha continuato con le molestie diventando ancora più insistente e minaccioso, arrivando a lanciare una lattina fuori dal finestrino mentre ancora il bus viaggiava.

A quel punto le giovani hanno chiesto aiuto al conducente che non ha potuto fare altro che interrompere la corsa in attesa dell’arrivo della volante e cercare di trattenere il molestatore che, con fare aggressivo, lo ha spintonato facendolo cadere a terra per poi colpirlo e cercare di darsi alla fuga.

I poliziotti del commissariato Cornigalino sono intervenuti e lo hanno raggiunto mentre ancora correva in direzione dei binari della stazione ferroviaria; dopo averlo bloccato lo hanno accompagnato presso negli uffici della Questura dove è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e getto pericoloso di cose.