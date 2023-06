Molesta una minorenne e aggredisce i carabinieri: 60enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 60enne originario della Repubblica Ceca, pregiudicato. La scorsa serata a Lavagna l'uomo, con un atteggiamento sospetto e ambiguo, si era avvicinato a una ragazzina minorenne, infastidendola.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della locale stazione dei carabinieri che, mentre passava, ha notato la scena. Alla richiesta di fornire i documenti, il 60enne ha reagito minacciando i militari e scagliandosi contro di loro. È stato bloccato e arrestato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazione sulla propria identita?.

Non è stato l'unico arresto a cura dei carabinieri del comando provinciale di Genova, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati nell’ambito della provincia. In tutto sono state identificate circa 230 persone e controllati una cinquantina di veicoli, con due arresti e 10 denunce.

L'altro arresto riguarda un 50enne georgiano con diversi precedenti, in esecuzione di ordine di carcerazione, poiche? condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per il reato di furto. E? stato portato al carcere di Marassi.