Molassana: 400 euro per un rilevatore di gas, finto tecnico truffa anziano

Ha venduto a un anziano un rilevatore di gas del valore di poche decine di euro chiedendo 400 euro, poi è scappato col bottino.

Vittima del raggiro un anziano residente a Molassana, che mercoledì mattina si è ritrovato sulla porta di casa un sedicente tecnico del gas che gli ha fatto compilare un contratto vendendogli il rilevatore prima di dileguarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pensionato, una volta consegnati i soldi, ha capito di essere stato truffato e si è presentato dai carabinieri per presentare denuncia: indagini sono ora in corso per risalire all'identità del truffatore.