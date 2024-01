Si fingono corrieri e tentano di vendere falsi i phone, ma fermano un ispettore di polizia

Tentano di vendere dispositivi elettronici contraffatti a un poliziotto libero dal servizio.

La polizia di Stato di Genova, nei giorni scorsi, ha denunciato due uomini di 30 e 38 anni per il reato di

ricettazione e introduzione nello Stato nonché commercio di prodotti con segni falsi, in concorso tra loro.

I due, sedicenti corrieri di una ditta di spedizioni, hanno avvicinato un ispettore di polizia

libero dal servizio, mentre si trovava con la famiglia in un negozio di via Ponte Carrega, a Molassana.

Gli hanno proposto l’acquisto di prodotti di telefonia con marchio Apple a prezzi molto vantaggiosi, giustificati a loro dire, dal fatto che fossero avanzi di magazzino. Il poliziotto si è insospettito e, negando l’offerta, ha cominciato a fare domande circa la provenienza della merce, così i due sono saliti in auto in tutta fretta e si sono allontanati.

Poco dopo, grazie alla segnalazione dell’ispettore, sono intervenuti i colleghi delle volanti che hanno fermato la macchina in via Molassana, trovando i due in possesso di 11 confezioni contenenti cuffie wireless, 9 confezioni contenenti smartphone, 2 contenenti smart-watch, tutto materiale con marchi Apple che, dopo le verifiche, è risultato contraffatto.