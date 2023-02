Chiama il 112 annunciando il suicidio: i poliziotti gli salvano la vita

Ha chiamato la polizia nella notte dichiarando di volersi suicidare, chiedendo l’intervento di una pattuglia al fine di evitare che fosse la madre a trovare il corpo. È successo a Molassana dove, fortunatamente, gli agenti sono riusciti ad arrivare in tempo salvando la vita all'uomo. L'operatore che ha ricevuto la chiamata ha preso tempo chiedendo le ragioni del gesto mentre la pattuglia si trovava già in viaggio verso l'indirizzo comunicato.

Giunti sul posto i poliziotti hanno provato a farsi aprire la porta, ma senza successo. Fortunatamente vi era una fessura nell’intelaiatura dalla quale hanno visto il giovane, ancora al telefono con la sala operativa, in piedi su una sedia con una cinghia legata al collo. Nel momento in cui l’uomo ha messo i piedi sulla spalliera della seggiola per poi lasciarsi andare, gli agenti hanno capito che non c’era più tempo da perdere, hanno sfondato la porta e prontamente lo hanno sollevato riuscendo nel contempo di tagliare la cinghia e a liberarlo.

Il giovane, che all’inizio ha tentato di allontanare i soccorritori, è poi tornato in sé e ha accettato il trasporto volontario al Pronto Soccorso da parte del 118.