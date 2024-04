Evade dai domiciliari e prende a schiaffi la moglie, arrestato

Nella serata di lunedì 29 aprile 2024 la polizia ha arrestato un 21enne nella zona di Molassana per il reato di evasione, denunciandolo anche per maltrattamenti in famiglia. Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo.

Intorno alle 21.30 il giovane, sottoposto alla detenzione domiciliare per condanne pregresse, ha raggiunto in strada la moglie, che si stava recando al lavoro, e, dopo averla minacciata, l'ha colpita con uno schiaffo al volto per poi allontanarsi.

La volante immediatamente intervenuta ha raggiunto la donna presso l'abitazione coniugale da cui il giovane era appena uscito dopo averne gravemente danneggiato gli arredi. Poco dopo, mentre gli agenti erano ancora nell'appartamento, l'uomo ha fatto rientro.