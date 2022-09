Giallo a Molassana, picchiato brutalmente in strada muore dopo un mese in ospedale

Ai carabinieri ha detto di essere stato aggredito da un uomo. Poi ha ritrattato dicendo che forse erano due. Poche e lacunose informazioni quelle fornite dalla vittima ai militare e l'apparente intenzione di minimizzare l'accaduto che, però, potrebbe avergli procurato la morte.

S.F, 51 anni residente a Molassana, lo scorso 3 agosto è stato picchiato brutalmente in strada ed è morto sabato in ospedale per quelle che potrebbero essere le conseguenze del pestaggio.

Sul giallo la pm Calleri ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, affidate ai militari dell'Arma, l'uomo dopo essere stato massacrato con calci e pugni, era stato visitato al pronto soccorso del San Martino dove i dottori gli avevano trovato due costole rotte e una incrinata. Il 51enne aveva però firmato per essere dimesso ma due settimane dopo, il 14 agosto, si era ripresentato al San Martino. Questa volta la diagonsi è stata di embolia polmonare e un mese dopo il ricovero S.F. è deceduto.

La pm ha ordinato il sequestro delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina per cercare di risalire agli aggressori e ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, per accertare o meno un nesso di causalità tra il pestaggio e la morte.

Nei prossimi giorni saranno anche interrogati familiari e conoscenti per capire chi, e per quale motivo, avrebbe picchiato il 51enne. Non ultime, le motivazioni che avrebbero spinto S.F. a "coprire" i suoi aggressori.