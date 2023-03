Ingegnere scambiato per un pedofilo e ucciso di botte, i bulli agli amici: "Siamo dei grandi"

Giravano delle voci. Delle voci che Sergio Faveto fosse un pedofilo. Quelle voci si sono trasformate in schiaffi, poi in calci, infine in morte. Per l'omicidio di Sergio Faveto, il programmatore informatico di Molassana deceduto lo scorso settembre, è stato arrestato un ragazzino di 18 anni, Daniel Borsi che aiutato da un minore gli ha sferrato gli ultimi colpi, quelli che al 52enne già cardiopatico hanno provocato trombi ed embolie letali.

Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice Silvia Carpanini con cui giovedì mattina sono stati disposti gli arresti domiciliari per Borsi, accusato insieme al 17enne di omicidio preterintenzionale emerge anche la responsabilità di un terzo soggetto, S.F., disoccupato di 50 anni della zona che avrebbe tirato degli schiaffi a Faveto e gli avrebbe dato del pedofilo davanti a tutti. L'uomo potrebbe aver istigato i ragazzini a compiere la spedizione punitiva, ma la sua posizione è ancora al vaglio della procura.

"L'aggressione a Faveto è scaturita semplicemente da voci sulla sua presunta pedofilia, risultate peraltro infondate all'esito della perquisizione e dell'attento vaglio degli apparecchi informatici della vittima - scrive il gip - Non solo, ma l'indagato e gli altri giovanissimi hanno deciso di raggiungere Faveto per punirlo, sulla base del sommario racconto, de relato, del comportamento tenuto (da S.F. , ndr) e delle sue accuse, in alcun modo approfondito o verificato, senza avere neppure ben chiaro di cosa in realtà l'uomo si fosse reso responsabile e senza avere alcun particolare motivo di rancore nei suoi confronti, cogliendo semplicemente l'occasione per realizzare una vera e propria spedizione punitiva di cui vantarsi".

Quando i carabinieri della stazione di Molassana e del nucleo operativo di San Martino iniziano a chiamare in caserma i testimoni, l'atteggiamento dei bulli però cambia. Al punto che Daniel Borsi chiede all'amica interrogata di mentire dicendo che la vittima avrebbe toccato una ragazzina. Intercettata in sala d'attesa rivela a sua insaputa: "Mi hanno detto che devo dire che la vittima ha dato una pacca sul culo alla ragazza. Ma non lo ha fatto". Per il giudice Carpanini: "È d'altronde significativo che Borsi evidentemente rendendosi conto dell'assoluta gratuità del suo gesto, abbia cercato di crearsi un movente che potesse quanto meno giustificare, pur certo non scriminandola, la sua condotta".

La verità è uscita fuori dopo una lunga indagine dei militari che hanno interrogato e intercettato la banda dei giovani presenti la sera del pestaggio, analizzato i tabulati telefonici e ascoltato i residenti. Nelle carte dell'inchiesta si legge la testimonianza choc riportata da una vicina: "l'aggressore sferrava dei violenti calci al ragazzo a terra, e che aveva sentito chiaramente un rumore tipo 'toc' dopo un calcio al fianco, verosimilmente provocato dalla frattura di qualche osso".

Percosse che secondo il medico legale Francesco Ventura gli hanno causato “una trombosi multi-distrettuale", ovvero l'ostruzione di diverse arterie e del cuore, che è stata la causa del decesso. E aggiunge il medico: "Il trauma fratturativo toracico e dorso lombare evidenziato [...] è compatibile anche con l'essere stato prodotto in seguito ad un'aggressione da parte di terzi con calci e pugni".

La vittima alcuni giorni dopo l'aggressione si era confidata con un amico d'infanzia che ha raccontato agli investigatori altri particolari agghiaccianti sulla dinamica del pestaggio: l'ingegnere sarebbe stato avvicinato al bar sotto casa sua da una ragazza che gli urlava "Vatterne da qui non ti vogliamo, vai via pedofilo", e poi raggiunto da alcuni ragazzini che lo avevano aggredito buttandolo a terra e prendendolo a calci. Inutile il tentativo di rifugiarsi all’interno di un portone: i due indagati con la forza lo avrebbero trascinato fuori prima di picchiarlo nuovamente. All'amico, Sergio Faveto avrebbe anche riferito che, mentre era a terra chiedeva ai ragazzini, di smetterla perché lo stavano ammazzando, ma quelli continuavano a colpirlo. Entrato e uscito dall'ospedale, il 15 settembre la vittima dei bulli morirà al San Martino dopo un mese di agonia.