Molassana, modifiche ai bus e al traffico per la 'Fiera dell'Angelo'

A Molassana torna la 'Fiera dell'Angelo' lunedì 18 aprile 2022, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di largo Boccardo Amt ha comunicato alcune variazioni alle linee dei bus 48, 470/, 477, 477/ e 481, in orario compreso tra le ore 6 e le 21.

La tradizionale fiera coinvolgerà circa 90 banchi di merci varie tra le ore 8 e le 21 animando largo Boccardo, i giardini Falco, via Sertoli e via Isola del Vescovo. "Il quartiere di Molassana ritrova la Fiera che ha da sempre rappresentato un appuntamento molto sentito per il Lunedì dell’Angelo in Valbisagno - commenta l’assessore al Commercio Paola Bordilli - siamo molto contenti di poter ritornare alla normalità, con occasioni di socialità nei quartieri in questo inizio di primavera che porterà tanti eventi diffusi a Genova, all’insegna dello stare assieme all’aria aperta".

In occasione della fiera, per tutta la giornata di lunedì, è istituito il divieto di circolazione e sosta veicolare nelle vie interessate dalla manifestazione e su ponte Martin. Divieto di sosta in via Geirato nel tratto iniziale a partire da largo Boccardo sul lato di via Geirato e su entrambi i lati del ponte Fleming.

Per i mezzi pubblici alcune variazioni riguarderanno la linea 48, 470, 477 e 477/ e 481 come riportato sul sito Amt Genova.

Linea 48

Direzione Molassana : i bus, giunti sul ponte Fleming, effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta anziché in largo Boccardo.

: i bus, giunti sul ponte Fleming, effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta anziché in largo Boccardo. Direzione San Martino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per la rotatoria di via Molassana, transiteranno nuovamente per ponte Fleming e via Adamoli dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/

Direzione mare : i bus, giunti in via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

: i bus, giunti in via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguiranno per via Geirato, via Bernardini, via d’Acquisto, via Molassana dove riprenderanno regolare percorso

Linee 477 e 477/

Direzione Molassana : i bus, giunti in via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

: i bus, giunti in via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione via Geirato/Cartagenova: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguiranno per via Geirato dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 481