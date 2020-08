Molassana, incendio in appartamento al culmine di una lite

Una donna verrà denunciata nelle prossime ore in relazione a un incendio scoppiato giovedì in tarda serata in un appartamento di via Sertoli, a Molassana.

Il rogo ha costretto i vigili del fuoco a evacuare gran parte degli appartamenti in via precauzionale, e oltre 50 famiglie sono rimaste fuori casa per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento, concluse senza feriti.

Stando ai primi accertamenti, affidati alla polizia, l'incendio sarebbe stato appiccato da un'inquilina al culmine di una lite con l'ex compagno, che aveva più volte minacciato. La donna, affetta da problemi psichici, è stata trasferita al San Martino in osservazione.