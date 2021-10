Incendio a Molassana, a fuoco scarti di lavorazione

Intervento a Molassana per i vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2021 per un incendio in via Canepa.

A prendere fuoco alcuni scarti di lavorazione di materiale di imballaggio, il rogo è stato confinato a un porticato adiacente alla ditta ed è stato messo in fretta in sicurezza dai pompieri in modo da limitare i danni.

In corso le indagini per individuare le cause del rogo.