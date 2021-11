Grifone debilitato recuperato in un giardino di Molassana

Ingresso stupefacente al Cras di Campomorone. Si tratta di un grifone che è stato recuperato in un giardino a Molassana dalla guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini e portato nel Centro recupero animali selvatici.

"Un grande avvoltoio, grande viaggiatore, animale leggendario, ha onorato il nostro Cras con la sua presenza - scrive il centro di Camomorone - questo esemplare, giovane ma imponente è stato subito visitato e abbiamo fortunatamente potuto escludere fratture e lesioni. L'avvoltoio è tuttavia molto magro e debilitato, dovrà mangiare in modo assistito e verrà monitorato ora per ora".

"È doveroso sottolineare - proseguono gli esperti del centro - l'importanza di un esemplare di questa specie, classificato anche come "CR" ("Critical Endangered" - A rischio critico) nella lista rossa Iucn per l'Italia. Un ingresso a dir poco di lustro per il nostro centro. Questi animali vengono monitorati e studiati costantemente da diverse strutture che si occupano della loro tutela, ne è la prova il grande anello che questo grifone porta alla zampa: cercheremo di capire la sua provenienza e di prendere contatti con chi di dovere. Cercheremo con tutte le nostre forze di restituire al cielo questa meravigliosa creatura".