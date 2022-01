Si butta nel fiume per scappare alla polizia: 16enne arrestato

Prima il furto in tabaccheria, poi il tuffo nel fiume per scappare alla polizia.

Roccambolesca fuga per un ladro di 16 anni che è stato "pescato" dagli agenti nel Bisagno. Il colpo del giovane, spalleggiato da un coetaneo, ha allertato i residenti di via Piacenza, nel quartiere di Molassana, da dove è partita la chiamata al 112.

Giunti sul posto, i poliziotti delle volanti si sono dovuti dividere per rincorrere uno dei due ladri tra le auto posteggiate e l'altro nel greto del fiume.

É andata male per entrambi: arrestati per furto i due saranno processati per direttissima.