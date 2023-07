Spacciatore di droga aggredisce quattro finanzieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

“Ancora un episodio di violenza, l’ennesimo, ai danni di colleghi impegnati nei servizi di controllo del territorio. Questa volta è accaduto a Genova Molassana, nell’area di Montesignano, dove quattro Finanzieri sono stati aggrediti da uno straniero durante un arresto per droga. L’uomo si è scagliato contro i Finanzieri sferrando calci e pugni e causando, per tre di loro, il trasporto in ospedale in codice giallo. Innanzitutto esprimiamo solidarietà e vicinanza nei confronti dei colleghi che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari a causa di questa deprecabile aggressione. Episodi del genere non sono più tollerabili, è incredibile come queste aggressioni, perpetrate nei confronti delle donne e degli uomini in divisa, avvengano senza alcun intervento da parte di chi ha la responsabilità della sicurezza del paese. Da tempo USIF denuncia la carenza di norme adeguate volte a tutelare il servizio e l’operato degli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa: violenza, oltraggio, gogna mediatica e resistenza a pubblico ufficiale prevedono pene e sanzioni troppo blande, risultando di fatto prive di alcuna funzione in termini di deterrenza. È ormai improcrastinabile una modifica normativa al riguardo, unitamente a maggiori investimenti sulla sicurezza sia in termini economici che di equipaggiamenti, al fine di tutelare i cittadini e gli operatori di polizia per evitare che queste scene tornino a ripetersi”. Lo dichiara, in una nota congiunta, il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), Vincenzo Piscozzo e il Segretario Regionale USIF Liguria, Sergio Bianconi.