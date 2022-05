Molassana, il Comune diventa proprietario dell'ex cinema

Il Comune di Genova ha acquistato l'ex cinema teatro nazionale di Molassana. Lo ha annunciato l'assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune.

"Questa sera posso dare una notizia davvero straordinaria, bellissima, un risultato per il quale abbiamo molto lavorato - ha scritto sui social l'assessore -: dopo anni di trattative e notevoli complessità burocratiche, a seguito di una sinergia tra il territorio e l'amministrazione centrale, il Comune è diventato oggi (13 maggio 2022 ndr.) proprietario dell'ex cinema".

"L'ho annunciato questo pomeriggio in anteprima a Struppa presso un incontro organizzato dalla Gau per discutere e ragionare insieme sui progetti per la val Bisagno - prosegue -. Ora ci metteremo subito al lavoro per studiare, insieme al territorio, un importante progetto di riqualificazione perché questo immobile possa diventare il veicolo di una solida proposta culturale per la val Bisagno".

"Sento il dovere di ringraziare tutti i miei collaboratori del Comune e della Spim che mi hanno sostenuto in questa per tanti versi complicatissima operazione di riacquisto", conclude l'assessore.