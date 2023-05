Ex cinema di Molassana, iniziato lo sgombero: "Pronto a rinascere dopo decenni di abbandono"

Come annunciato nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di sgombero dell'ex Cinema Nazionale di Molassana, per preparare l’edificio alla sua ristrutturazione. A darne notizia è il Municipio Media Val Bisagno. L'ex Cinema Teatro di Molassana, acquistato dal Comune a maggio 2022 e negli anni '50 fiore all'occhiello del patrimonio culturale genovese (tanto da essere inserito tra i luoghi attenzionati dal Fai), abbandonato nel degrado per oltre 50 anni, è stato anche interessato da un incendio, che, nel marzo 2021, lo ha ulteriormente devastato.

Uremassi: "Rinasce dalle sue ceneri, un rudere per decenni"

Maurizio Uremassi, presidente del Municipio Media Val Bisagno, commenta: "La Val Bisagno è Cinema Teatro Nazionale: che nel Municipio IV Media Val Bisagno si intuisse come molte cose, dopo anni e anni di immobilismo, si stessero realizzando era nell'aria, ma ora è concretezza. Sono iniziati i lavori di sgombero a cui seguirà la nuova ricostruzione del Teatro di Molassana".

"Che emozione vedere l'inizio dei lavori - prosegue Uremassi -. Che orgoglio per tutti noi della Val Bisagno. Il Cinema Nazionale sta rinascendo dalle sue ceneri dopo che per decenni è stato un rudere. Tutto ciò perché ci abbiamo fermamente creduto e ci siamo attivati, fin dal luglio scorso, affinché i lavori iniziassero. Un grande ringraziamento al vice sindaco Pietro Piciocchi e al sindaco Marco Bucci. Avanti così perché questa è solo una delle grandi positive opere e trasformazioni che interesseranno il nostro Municipio. Stanno infatti partendo altre opere e realizzazioni fondamentali affinché il nostro territorio faccia sempre più parte di una Genova internazionale, moderna e viva".

La storia dell’ex Cinema Nazionale di Molassana

Come spiega il Fondo Ambiente Italiano, l’ex Cinema Nazionale venne costruito nel 1937 in località Olmo per volontà della famiglia Finello.

Progettato dall’ingegnere Ravera, in origine fu denominato “Savoia” ed è stato il primo cinema a nascere nella vallata. Con la sua facciata monumentale arricchita da pregiate balaustre e modanature, si presentava come un grande salotto della Genova “bene”, per poi diventare col tempo il centro di ritrovo dei più giovani che qui passavano interi pomeriggi con amici. Il suo interno presenta un seminterrato adibito a deposito, un piano terra con foyer per ospitare gli spettatori durante i tempi morti, la suggestiva sala con platea, comodi seggiolini in legno seppur scricchiolanti e ovviamente lui: il palcoscenico. Successivamente al piano superiore fu realizzata una palestra e la sede “Opera Nazionale Balilla”.

“Come tutte le belle storie, ha anche una fine - si legge usl sito del Fai - E quella del Cinema Teatro Nazione porta la data degli anni ’70, quando si era deciso di chiuderlo provvisoriamente. Il cinema però non è mai stato riaperto e versa in condizioni precarie, vedendolo protagonista pochi anni fa di un grave incendio sviluppatosi al suo interno”.c