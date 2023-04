Ex cinema di Molassana: parte lo sgombero, un'assemblea per presentare il progetto

"La prossima settimana iniziano i lavori di sgombero dell'ex cinema nazionale di Molassana". Così il presidente del Municipio IV Media Valbisagno, Maurizio Uremassi, nel corso dell'appuntamento 'A colazione col sindaco', che, giovedì 27 aprile 2023, ha fatto tappa a Struppa.

L'ex Cinema Teatro di Molassana, acquistato dal Comune a maggio 2022 e negli anni '50 fiore all'occhiello del patrimonio culturale genovese (tanto da essere inserito tra i luoghi attenzionati dal Fai), abbandonato nel degrado per oltre 50 anni, è stato anche interessato da un incendio, che, nel marzo 2021, lo ha ulteriormente devastato.

"Stiamo lavorando con alcune associazioni - prosegue Uremassi - per costruire la gestione e anche la gestione dello spazio per le auto di tutto il complesso, che resterà a disposizione della cittadinanza. Bisogna costruire una gestione in pareggio. La parte più delicata è quella di costruire un progetto insieme ad associazioni e a persone, che sanno come funzionano un teatro e un cinema".

"Con il nuovo skymetro - continua Uremassi -, uno spettacolo a Molassana fa venire anche gente da fuori. Abbiamo una grande opportunità e cerchiamo di farla bene. Ora inizia lo sgombero e iniziamo a lavorare.Aa maggio faremo un'assemblea di presentazione".

Anche il sindaco Marco Bucci è intervenuto con una proposta. "Io metterei all'ingresso qualcosa per fare vedere tutti i progetti della valle, 800 milioni per la valle per la parte fino a Prato. La gente deve sapere. Se poi ci metto lo scolmatore arriviamo a un miliardo e duecento milioni. I lavori sono disagi, ma la gente deve sapere almeno cosa ci sarà dopo. Trovo sia bello poter andare in un posto e vedere il disegno di come sarà la val Bisagno tra 5 anni".