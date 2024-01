Chiusi un bar e un ristorante: grasso che cola da una parte, dipendente in nero dall’altra

Un bar e un ristorante chiusi dopo un'operazione ad alto impatto delle forze dell'ordine a Molassana.

In particolare, i nas dei carabinieri e l'Asl hanno messo i sigilli a un locale gestito da un 30enne pakistano per carenze delle condizioni igieniche sanitarie; per lui una multa da 5mila euro e l'obbligo a ripulire la cucina per riaprire.

Problemi di contratti sul lavoro, invece, per un ristorante gestito da un 31enne cinese. Durante il controllo, è emerso che un dipendente era in nero e altri avevano irregolarità nelle lettere di assunzioni. Sanzione più salata in questo caso: 18mila euro da saldare per riprendere l'attività.