Valbisagno, biker precipita in una scarpata: grave al San Martino

Un trentenne è stato portato in elicottero in ospedale dopo essere precipitato in una scarpata con la bici in alta Valbisagno.

Il biker stava percorrendo un sentiero in località Molini di Cicala, sopra Molassana, quando è caduto ed è precipitato per circa 10 metri. Un passante lo ha notato e ha subito chiamato i soccorsi, preoccupato anche dal fatto che l’uomo avesse perso conoscenza.

Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e una squadra dei Vigili del Fuoco insieme con i volontari della pubblica assistenza di San Gottardo e due agenti della polizia. Il biker è stato assicurato alla barella e caricato sull’elicottero per il trasporto in ospedale San Martino, dove è arrivato in codice rosso a causa del trauma cranico riportato.