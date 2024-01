Tre arresti e una denuncia per droga in due ore

Operazione ad 'alto impatto” nei quartieri di San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, San Gottardo, Molassana, Sant’Eusebio e Struppa dalle dieci a mezzanotte.

Per i reati inerenti alla droga e alla ricettazione sono state arrestate tre persone e denunciato un ragazzo. Ecco il dettaglio.

Due italiani, di 37 e 75 anni, sono stati arrestati dai carabinieri su ordine della Procura di Genova. Il 37enne con l'accusa d'ingiuria, furto, detenzione di stupefacente, guida in stato di ebrezza ed evasione. Per questo filotto di reati dovrà scontare un anno di reclusione nel carcere di Marassi.

Ricettazione e problemi in materia tributaria, invece, per il 75enne che è stato mandato agli arresti domiciliari.

Attestato per detenzione e spaccio di droga, ancora, un 58enne marocchino, con precedenti di polizia. Durante la perquisizione veicolare, sono stati trovati due involucri di cocaina, dal peso lordo di 160 grammi, nascosti nella portiera dell'auto. Veniva

arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e associato presso il carcere di Genova

Marassi.

Un 45enne invece la droga l'aveva nascosta nella giacca ed è stato 'beccato' dai carabinieri di Busalla alla guida della sua macchina con tre pezzi di hashish e, in casa, altri 130 gr, materiale da taglio e confezionamento di sostanza stupefacente. Arrestato, in attesa del processo per direttissima dovrà restare a casa.



Infine, nella tarda serata di ieri - giovedì 25 gennaio - è stato controllato un 20enne marocchino che, gravato dalla misura del divieto di dimora nel comune di Genova, veniva sottoposto alla perquisizione personale e trovato in possesso di alcuni grammi cocaina, hashish e 1500 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo ha cercato di aggredire gli operatori ed è stato così denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.