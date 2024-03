Scende dal bus con due panetti di hashish, a casa un sacchetto di marijuana

La polizia ha arrestato un 37enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 19 di mercoledì 13 marzo 2024 gli agenti di una volante hanno notato in via Geirato a Molassana il 37enne, conosciuto come frequentatore di zone dello spaccio, scendere con fare sospetto da un autobus ed hanno così deciso di controllarlo.

L'uomo è stato trovato in possesso di due panetti avvolti nel cellophane contenenti circa 200 grammi di hashish, inoltre la successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli operatori di rinvenire altri 72 grammi di marijuana e due cellulari.

L'uomo è sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.