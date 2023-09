Infarto nella notte, moglie salva il marito grazie all'operatrice del 118

Grazie alle sapienti istruzioni di un'operatrice del 118 una donna ha salvato il marito dall'infarto. È successo nei giorni scorsi a Genova, in piana notte. La chiamata arriva alla centrale operativa, Claudia chiede aiuto perché suo marito Andrea è in arresto cardiaco. In situazioni di questo tipo pochi secondi possono essere decisivi.

Dall'altro capo, in servizio, c'è Lavinia Ferraro, operatrice tecnica del 118, che con estrema professionalità e voce ferma guida telefonicamente la donna per iniziare subito con la pratica del massaggio cardiaco, una manovra che, insieme alla contestuale attivazione e intervento dei soccorsi, ha permesso di salvare la vita del marito, che oggi sta bene

"Ancora una volta orgogliosi dell'impegno profuso, nel quotidiano, dai nostri operatori dell'emergenza" commenta l'ospedale San Martino.