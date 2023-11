Scoppia incendio in un palazzo, intossicati papà e figlia

Spaventoso incendio in tarda serata in un palazzo a Sant'Eusebio. Per cause ancora da accertare il rogo è scoppiato in un appartamento costringendo alla fuga papà e figlia, lui di 87 anni e lei di 52.

Entrambi intossicati sono stati soccorsi dal personale dell'automedica Golf 3 e trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino dalle ambulanze della Moresco 284 e della Nuova San Fruttuoso 287.

In base alle loro condizioni, i medici decideranno se sottoporli a camera iperbarica per ripulire i polmoni dai fumi respirati.

Ai vigili del fuoco il compito di attaccare le lingue di fuoco che si sono fatte strada uscendo dal tetto, distrutto l'alloggio.