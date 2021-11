Ancora un cucciolo di cane abbandonato nella spazzatura

Non conosce stagione la piaga dell'abbandono degli animali domestici.

Dopo il picco registrato nella stagione estiva anche alle porte dell'inverno, le persone non si fanno scrupoli a lasciare nella spazzatura un cucciolo e, se da giugno a settembre gli animali rischiano il colpo di calore, ovviamente con l'abbassarsi delle temperature un cane di pochi giorni in strada senza la protezione e il calore della madre può morire.

È andata bene a questo piccolino simil Pitbull abbandonato in via Mogadisco e segnalato da una ragazza alla Croce Gialla. Recuperato al capolinea del 480 vicino ai bidoni dei rifiuti è stato avvolto in una coperta e portato al canile comunale Monte Contessa dove è in attesa di essere visitato dal veterinario.

L'abbandono di animali è un reato puntiro dall'art. 727 del Codice Penale che prevede per chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività l'arresto fino ad un anno o una multa che varia dai mille ai 10mila euro.