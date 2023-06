Falsi Modigliani: non ci fu truffa, tutti assolti

Alcune opere sarebbero risultate false, ma non ci fu alcuna truffa. Per questo sono stati tutti assolti gli imputati nel processo sui presunti quadri falsi di Modigliani, sequestrati nel 2017 a Genova durante una mostra a Palazzo Ducale. Il giudice Massimo Deplano ha assolto i sei imputati perché "il fatto non sussiste" e "perché il fatto non costituisce reato".

L'udienza si è tenuta in tribunale a Genova venerdì 16 giugno 2023. In apertura la notizia della morte a New York del principale imputato, Joseph Guttman, mercante d'arte di 81 anni. Le tele, finite sotto sequestro, ora potranno essere restituite ai legittimi proprietari.

Secondo gli investigatori, attraverso l'esposizione alla mostra si volevano far passare per autentiche delle opere false per rivenderle a prezzi stellari nel centenario della morte di Modì. A sollevare i dubbi sui quadri era stato il critico d'arte ed esperto di Modigliani Carlo Pepi. Per i legali degli imputati, invece, le opere sono autentiche.