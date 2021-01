Modifiche alla viabilità all'incrocio fra via Barabino e via Diaz

Nuova fase di lavori di completamento del secondo lotto delle opere di viabilità di viale Brigate Partigiane alla Foce.

Da martedì 19 gennaio l'incrocio di via Diaz con viale Brigate Partigiane, per motivi connessi a necessità operative e di sicurezza, verrà temporaneamente chiuso per coloro che procedono da e per via Barabino.

I veicoli saranno dirottati in maniera da aggirare il cantiere in corso, come si vede nello stralcio planimetrico.