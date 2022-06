Cade dal sentiero e fa un volo di cinque metri: elisoccorso per un 70enne

Un uomo di 70anni è caduto mentre stava facendo una passeggiata nel bosco.

Forse per un piede appoggiato male, ma non si esclude nemmeno un malore dovuto al caldo, il pensionato ha fatto un volo di cinque metri finendo nell'erba alta.

Rimasto cosciente è riuscito a chiamare i soccorsi ma non a muoversi avendo riportato, nella caduta, diversi traumi. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra da terra dal distaccamento di Chiavari e con l'elicottero Drago. Sul posto anche i militi della croce rossa di Gattorna e il soccorso alpino.

I soccorritori si sono dovuti aprire la strada tra i rovi per raggiungere il 70enne che è stato poi messo in sicurezza e issato con il verricello a bordo dell'elicottero, per il trasporto in codice giallo al San Martino di Genova.