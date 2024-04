Vive in auto da due mesi, l'appello per aiutare una donna: "Troviamole una sistemazione"

Vive in auto da due mesi, sola con l'unica compagnia di due cani, di cui uno ha perso l'uso delle zampe posteriori.

È la struggente storia di Marcella (il nome è di fantasia) una donna in serie difficoltà che si trova a Moconesi, dove è seguita dagli assistenti sociali del Comune. La donna, come racconta un'amica a Genova Today, si era trasferita in Abruzzo, ma è tornata per stare vicino alla figlia, anche lei in difficoltà lavorative.

"Sperava di trovare lavoro una volta, ma purtroppo così non è stato". L'amica su Facebook ha lanciato un appello.

"Non ha niente - racconta a Genova Today - vive con un assegno di inclusione di 500 euro, ma il compagno le ha portato via la carte. Ha presentato denuncia, ma nel frattempo non ha disponibilità economica. Sto cercando di aiutarla, trovare una sistemazione per lei e i suoi due cani, ma sembra invisibile. È disperata".