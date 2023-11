Danni maltempo: nell'entroterra alberi abbattuti sulla strada

Prosegue l'allerta meteo per temporali e piogge diffuse sulla Liguria e arrivano nuovi disagi nell'entroterra genovese. Intorno alle ore 12 di giovedì 2 novembre 2023 è stata temporaneamente chiusa la strada Gattrona-Moconesi Alto per la caduta di alberi sulla carreggiata, in località Baracchi. Il sindaco di Moconesi Giovanni Dondero ha consigliato di utilizzare la viabilità alternativa Ferrada-Lavaggi e sono stati iniziate le operazioni di rimozione, durate fino alle ore 14.

"La strada è stata riaperta al termine dell'intervento - ha commentato il sindaco Dondero - ringrazio gli uffici comunali, i volontari della protezione civile della Croce Rossa di Gattorna e la Ditta Cuneo Luigi per il pronto e rapido intervento".

Ricordiamo che l'allerta meteo è stata prorogata. Nella zona B (Genova e tutta la costa da Spotorno a Camogli, Val Polcevera e Alta Val Bisagno) sarà gialla per temporali e piogge diffuse fino a mezzanotte, mentre nella zona C che riguarda il levante da Portofino fino al confine con la Toscana diventa arancione dalle 8 e, mentre nei bacini piccoli tornerà gialla a mezzanotte e per tre ore, nei bacini medi e grandi rimarrà arancione fino alle 3 del mattino di venerdì, e poi gialla fino alle 8. Nella zona E, l'entroterra di levante, l'arancione durerà fino a mezzanotte, poi gialla per tre ore.