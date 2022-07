Traghetto Genova-Olbia, marittimo scomparso ritrovato nel centro storico

Risolto il giallo a bordo di un traghetto della Moby: il 35enne dato per disperso è stato rintracciato nel centro storico genovese.

Il marittimo era stato dato per scomparso durante la navigazione da Genova a Olbia, tra il 25 e il 26 luglio. Questa mattina l'uomo non ha risposto all'appello del comandante che ha segnalato il fatto alla capitaneria di porto.

Le ricerche in corso da parte dei militari della guardia costiera delle due città hanno portato nel centro storico dove l'uomo è stato visto a spasso in tuta bianca da lavoro. Non sarebbe la prima volta che il macchinista di Ercolano in Campania non si presenta al lavoro, ci sarebbe almeno un precedente che risale a settembre.

Ora rischia una denuncia per procurato allarme e un provvedimento disciplinare.