Giovane studentessa di medicina nominata 'Cavaliere' da Mattarella

Una giovane studentessa di medicina dell'Universita di Genova è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella "per l'impegno, la passione, l'entusiasmo nel sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca e della cura della fibrosi cistica". Si chiama Miriam Colombo, ha 21 anni, è originaria di Varese, vive a Ospedaletti e studia a Genova. È testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica.

Questa la motivazione completa dell'onorificenza, pubblicata sul sito del Quirinale: " Miriam è affetta da fibrosi cistica. Oltre a curarsi e a vivere con una patologia grave, studiare con profitto al liceo, malgrado continui ricoveri (156 giorni solo nel 2016), ha superato con voti brillanti il test d'ingresso per Medicina presso l'Università di Genova, dove frequenta il secondo anno. Trova il tempo da dedicare alla raccolta fondi sui social e nei vari eventi per le onlus legate alla sua malattia, raccogliendo migliaia di euro ogni anno e coinvolgendo spesso le scuole che ha frequentato. 'Quando le persone mi chiedono come io faccia, rispondo che è semplicemente la passione a spingermi a continuare a lottare. La forza di volontà, volere è potere, insomma, chiamiamolo come più ci piace... è tutto. Se sono quello che sono, è soprattutto grazie alla fibrosi cistica, che considero essere il mio valore aggiunto più grande'. Dedica gran parte della sua vita a raccogliere fondi per la ricerca".