Ex Mira Lanza, completata la demolizione

È terminata la demolizione della struttura dell'ex Mira Lanza a Rivarolo. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Marco Bucci, che commenta: "circa 20mila metri quadrati che saranno restituiti alla Valpolcevera e ai genovesi".

"È pronta a iniziare la fase della ricostruzione: qui sorgeranno luoghi per la logistica, servizi per il territorio, un centro polifunzionale, spazi verdi e nuovi parcheggi. L'area si prepara a diventare una nuovo polo strategico per la città", conclude Bucci.

L'ex fabbrica di saponi, che dopo una storia gloriosa ma travagliata ha chiuso definitivamente i battenti alla fine degli anni novanta, e i suoi oltre 20mila metri quadrati di superficie sono rimasti vuoti e inutilizzati per decenni, lasciando una superficie di quasi quattro ettari in balia al degrado e alle intemperie.

Una volta terminati i lavori, l'area dell'ex Mira Lanza diventerà un polo per la grande logistica, dove troveranno spazio anche uffici, commerciali e non, e altre attività intorno alle quali saranno realizzati anche servizi per i cittadini, da aree di aggregazione all'aperto a un campo polifunzionale, passando da aree verdi fino ad arrivare a nuovi parcheggi scoperti e non. Dei veri e propri spazi polifunzionali, insomma.

Non solo logistica e servizi, ma anche interventi mirati al miglioramento della viabilità: nel progetto è prevista una rotatoria lungo via Rivarolo, oltre che l'allargamento di via Lepanto. Tra gli interventi programmati anche la maggiorazione della sezione del sottopasso in altezza e in larghezza lungo via Lepanto verso via Perlasca al fine di sgravare il quartiere dal traffico pesante attuale e generato dal nuovo insediamento.

Dove si trova l'area dell'ex Mira Lanza

Per raggiungere l'area della Mira Lanza partendo da Genova, si deve raggiungere l'uscita autostradale di Bolzaneto e poi procedere verso sud su via Colano seguendo le indicazioni per Bolzaneto. Una volta attraversato il centro, la strada cambia nome in via Teglia per circa un chilometro, e si procede seguendo le indicazioni per Rivarolo. Lungo il percorso stradale sulla sinistra, sorgono alcune strutture commerciali di grandi dimensioni. L'area industriale ex Mira Lanza rimane sulla destra dell'asse stradale, in un ampio lotto che costeggia il tracciato ferroviario sul Polcevera (più di ventimila metri quadrati).