Minori non accompagnati, Gambino: "Un 20% commette reati, il resto è maleducazione"

In Bassa Val Bisagno si è parlato di sicurezza nel corso di una seduta della seconda commissione che si è svolta nella giornata di mercoledì 8 novembre 2023. Tanti i temi trattati, dai problemi di via Canevari, dove da tempo commercianti e cittadini hanno segnalato degrado e insicurezza (a questo link il nostro approfondimento) alla questione della sosta selvaggia a Marassi durante le partite di calcio di Genoa e Sampdoria (a questo link il nostro articolo), ma si è parlato anche di minori non accompagnati.

Durante il dibattito Fabrizio Ivaldi, capogruppo del Partito Democratico, ha chiesto alla polizia locale e all'assessore Gambino, presenti alla seduta, di porre l'attenzione anche alle alture di San Fruttuoso, Quezzi e la zona del Biscione: "So che alcune criticità - ha detto - soprattutto nelle zone serali, ci sono, e vorrei capire se esistono dei report e dei dati in questo senso". Il collega di partito Marco Del Gatto ha aggiunto: "Ci sono i minorenni non accompagnati che danno alcuni problemi e vanno forse controllati".

L'assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino ha risposto snocciolando alcuni dati relativi a tutta la città di Genova: "Nello specifico non abbiamo segnalazioni di problematiche sui minori stranieri non accompagnati in questo municipio, ma siamo pronti a raccoglierle ed eventualmente a intervenire. Quello che ci tengo a dire è che spesso in città viene percepito come motivo di insicurezza l'episodio di maleducazione. Mi spiego meglio - ha detto ancora Gambino - Parliamo di ragazzi di 15 o 16 anni senza genitori, come tutti i ragazzi di quell'età possono eccedere nei comportamenti perché magari fanno confusione, urlano ai giardini o si azzuffano, ma senza commettere reati. In questo caso si interviene non con le forze dell'ordine ma con chi gestisce le strutture che li ospitano, con la direzione sociale e gli educatori. Diverso è il discorso se parliamo di scippi, furti o attività di spaccio. In questo caso intervengono, ovviamente, le forze di polizia. A Genova - ha concluso l'assessore - ci sono circa 650 minori stranieri, mediamente i nostri dati dicono che un 15/20% ha l'attitudine a commettere atti criminosi, nel restante dei casi parliamo di maleducazione. Credo sia importante fare questa distinzione anche per spiegare come operiamo quando ci sono evenienze di questo tipo".